في الميناء... سقوط سيارة في البحر (فيديو)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض سيارة الدكتور "س.ب" لعطل ميكانيكي ما أدى الى سقوطها في بحر الميناء.

وسارعت فرق الاسعاف الى المكان حيث تم معالجة المصاب ميدانيا.