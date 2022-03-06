لبنان

في الميناء... سقوط سيارة في البحر (فيديو)

Lebanon 24
06-03-2022 | 05:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض سيارة الدكتور "س.ب" لعطل ميكانيكي ما أدى الى سقوطها في بحر الميناء.
 
وسارعت فرق الاسعاف الى المكان حيث تم معالجة المصاب ميدانيا. 
 
 
 
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