في طرابلس... جولات لعناصر امن الدولة على محطات الوقود

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دوريات من امن الدولة في طرابلس بجولات على محطات المحروقات حيث عملت على التأكد من تعبئة المحروقات للمواطنين والتأكيد من عدم وجود مخزون مخبأ داخل المحطات المقفلة.