قبيسي: احتكار المحروقات ممنوع وعلى الوزير المعنيّ التحرك

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، خلال إلقائه كلمة حركة "أمل" في احتفال تأبيني في ميفدون، أن "ما نشهده اليوم من أزمة في المحروقات هي سياسات احتكارية، وقد أقررنا في المجلس النيابي قانوناً للمنافسة رفضاً لهذه السياسات ومنعاً للاحتكار وإسقاط الوكالات الحصرية".

وأضاف: "للأسف هناك أزمة على المحطات، والوقود مخزن في مستودعات بيروت والشركات لا توزع والوزير المعني يقول لم نسعر يوم الجمعة".



وقال: "ننتظر التسعيرة الجديدة ولن نقبل باحتكار المادة واذلال المواطن. الاحتكار ممنوع بالقانون، وعلى الوزير أن يمنع الشركات من تخزين المحروقات، وعلى كل السلطات القضائية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة مداهمة هذه الشركات وإفراغ مستودعاتهم ومحاسبتهم على ابتزاز المواطن".

وختم: "في الاستحقاقات المقبلة، ويجب اعتماد سياسات اقتصادية واضحة تحمي المواطن وتحمي الدولة والخزينة. يجب محاسبة كل مخالف ووضعه في السجن لا ان نعزله ونجعله يرحل بالاموال التي سرقها".