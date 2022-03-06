في صور... عثر عليه جثة هامدة

عثر منذ قليل الشاب "ط.ر" جثة هامدة في ملعب آثارات في مدينة صور .

وعلى الفور حضرت الى المكان فرق اسعاف الدفاع المدني وفرق جمعية الرسالة والقوى الأمنية التي فتحت تحقيقاً بالحادثة.