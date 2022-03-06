لبنان

دائرة الشمال الثالثة... معركة مارونية - مارونية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-03-2022 | 07:09
A-
A+
Doc-P-927277-637821728940902968.jpg
Doc-P-927277-637821728940902968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتبر أصحاب الإختصاص بالشأن الإنتخابي أن المعركة الإنتخابية ستكون حامية في دائرة الشمال الثالثة (بشري – زغرتا – الكورة – البترون) أكثر من غيرها من الدوائر، بإعتبار أن ثلاثة من الأقطاب المارونية ( جبران باسيل وسمير جعجع وسليمان فرنجية) يتنافسون فيها سياسيًا وعلى الزعامة المارونية، خصوصًا بعد كلام جعجع اليوم وردّ "التيار الوطني الحر" وتيار "المردة" عليه، ولو بطريقة غير مباشرة، على أن يكون لهما ردود مباشرة تباعا. 
وتقول مصادر متابعة للتحضيرات الإنتخابية في هذه الدائرة أن هذه المعركة ستكون بمثابة "كسر عظم"، والدليل أن كلًا من الماكينات الإنتخابية التابعة لهذه الأحزاب والتيارات المسيحية تعمل في شكل متواصل، و24 ساعة على 24، وتدخل في أدّق التفاصيل وخصوصيات كل قرية بقريتها، خصوصًا لجهة تأمين الحواصل المطلوبة لرفع نسبة التصويت، مع مراعاة دقيقة لتوزيع الأصوات التفضيلية، بحيث تتمّ عملية حسابية مفصّلة ومدروسة، وذلك خوفًا من حصول مفاجآت قد تطال بعض الرموز في هذه الأحزاب المارونية.  

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2022-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2022-03-06
13:37 | 2022-03-06
13:07 | 2022-03-06
12:31 | 2022-03-06
12:23 | 2022-03-06
12:21 | 2022-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website