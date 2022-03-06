دائرة الشمال الثالثة... معركة مارونية - مارونية

يعتبر أصحاب الإختصاص بالشأن الإنتخابي أن المعركة الإنتخابية ستكون حامية في دائرة الشمال الثالثة (بشري – زغرتا – الكورة – البترون) أكثر من غيرها من الدوائر، بإعتبار أن ثلاثة من الأقطاب المارونية ( جبران باسيل وسمير جعجع وسليمان فرنجية) يتنافسون فيها سياسيًا وعلى الزعامة المارونية، خصوصًا بعد كلام جعجع اليوم وردّ "التيار الوطني الحر" وتيار "المردة" عليه، ولو بطريقة غير مباشرة، على أن يكون لهما ردود مباشرة تباعا.

وتقول مصادر متابعة للتحضيرات الإنتخابية في هذه الدائرة أن هذه المعركة ستكون بمثابة "كسر عظم"، والدليل أن كلًا من الماكينات الإنتخابية التابعة لهذه الأحزاب والتيارات المسيحية تعمل في شكل متواصل، و24 ساعة على 24، وتدخل في أدّق التفاصيل وخصوصيات كل قرية بقريتها، خصوصًا لجهة تأمين الحواصل المطلوبة لرفع نسبة التصويت، مع مراعاة دقيقة لتوزيع الأصوات التفضيلية، بحيث تتمّ عملية حسابية مفصّلة ومدروسة، وذلك خوفًا من حصول مفاجآت قد تطال بعض الرموز في هذه الأحزاب المارونية.