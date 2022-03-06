جعجع يشنّ هجوماً على باسيل وفرنجية.. بـ"السّلاح الثقيل"!

كلامُ جعجع جاء خلال لقاء أقيم في معراب أعلن خلاله ترشيح غياث يزبك عن المقعد الماروني في البترون، إذ قال: "أتوجه الى أهالي البترون بالقول: بشكل واضح، اذا أعدتم انتخاب باسيل من جديد سترتكبون فعلاً سيئاً جداً بحق الشعب اللبناني، لان ضرره قد طال جميع اللبنانيين. هذا الضرر ظهر أقله في ملف الطاقة، هذا اذا لم نتحدث عن ملف الزبائنية وتحويل الدولة الى مزرعة وكل المخالفات الاخرى والتعطيل الذي واجهناه، وسنواجه اليوم اجزاء كبيرة منه انطلاقا من محاولة تحضيره لرئاسة الجمهورية".وفي حديثه، علق جعجع على كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في مقابلته الاخيرة، واصفا اياها بـ"المعبّرة"، وقال: "اشكره على نقطة اساسية قالها، بما معناه، أنه "اذا اخذ باسيل او غيره من الاطراف المقاعد النيابية افضل من ان تأخذها القوات، لان باسيل يبقى في صفنا في مكان ما، اما القوات فهي منافس استراتيجي". كلام فرنجية صحيح جداً بداية لأننا منافسون لا اعداء ولا اخصام، واتمنى ان نبقى دائما كذلك وهذا أمر طبيعي، والأمر الأهم أننا منافسون استراتيجيون لمحور الممناعة الذي ينتمي اليه فرنجية، اي بين بشار الاسد وحسن نصرالله وحلفائهما".وأردف جعجع: "نظرتنا لفرنجية مماثلة لنظرته لنا. هذا هو الجواب لمن يسألنا عن سبب اختيارنا لعون بدل فرنجية، لأن الاخير أبعد في محور الممانعة من عون، أي أنه أصيل اكثر، فعون ليس صادقاً مع هذا المحور كما انه غير صريح بأي أمر آخر، ونحن نرى ان محور الممانعة من خرّب لبنان".