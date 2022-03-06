لبنان

غادرت منزلها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟

Lebanon 24
06-03-2022 | 07:18
A-
A+
Doc-P-927280-637821732806749199.jpg
Doc-P-927280-637821732806749199.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

-  نوال عمر السّوسي (من مواليد عام 1960، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 5-3-2022 منزلها الكائن في محلّة الحمراء – بيروت، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّها تُعاني من اضطرابات نفسية.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 361803/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2022-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2022-03-06
13:37 | 2022-03-06
13:07 | 2022-03-06
12:31 | 2022-03-06
12:23 | 2022-03-06
12:21 | 2022-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website