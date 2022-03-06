على أبواب الشهر الفضيل... مبادرة لطلاب الجامعة اللبنانية (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من طلاب الجامعة اللبنانية باطلاق مبادرة في مدينة طرابلس تهدف الى ببيع الثياب بأسعار رمزية (10 الاف ليرة للقطعة الواحدة) وذلك نظرا لاقتراب حلول شهر رمضان الكريم.