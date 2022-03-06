لبنان

على أبواب الشهر الفضيل... مبادرة لطلاب الجامعة اللبنانية (صور)

Lebanon 24
06-03-2022 | 07:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من طلاب الجامعة اللبنانية باطلاق مبادرة في مدينة طرابلس تهدف الى ببيع الثياب بأسعار رمزية (10 الاف ليرة للقطعة الواحدة) وذلك نظرا لاقتراب حلول شهر رمضان الكريم.
 
 
 
 
 
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