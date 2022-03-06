بالصورة.. عصابة سرقة في بيروت بقبضة "قوى الأمن"

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "في إطار المتابعة اليومية لمكافحة عمليات السرقة وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، وبعدما حصلت في الآونة الأخيرة عدة سرقات طاولت بطاريات وأجهزة تسجيل (DVR)، في مدينة بيروت.

على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت فصيلة رأس بيروت النموذجية في وحدة شرطة بيروت إلى تحديد هويات المشتبه بهم ومكان وجودهم، وتمكنت بتاريخ 3-3-2022 وبمؤازرة قوة من مفرزة استقصاء بيروت، من إلقاء القبض عليهم في محلة عين المريسة، وهم كل من السوريين: م. ع. (مواليد العام 1989)، ع. م. (مواليد العام 2000)، ب. م. (مواليد العام 2001)، ح. ف. (مواليد العام 2005)، ا. ع. (مواليد العام 2003) من أصحاب السوابق بجرم سرقة، ع. ع. (مواليد العام 2007)، ا. ع. (مواليد العام 1999)، س. ع. (مواليد العام 2005)، ود. ف. (مواليد العام 1997)، جميعهم يقومون بجمع الخردة والإتجار بها.

وتبين أن (م. ع.) هو الرأس المدبر لعمليات السرقة، ويقوم بالإشتراك مع المذكورين الآخرين بنقل المسروقات إلى مستودع في مبنى حيث يقيمون، وذلك لقاء استحصالهم على بدل مالي. بحيث يعمد الرأس المدبر إلى بيعها في وقت لاحق. وجرى ضبط /4/ بطاريات أقدموا على سرقتها بالتاريخ ذاته، وميزان حديدي إلكتروني يستخدم لتحديد وزن المسروقات، و

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".