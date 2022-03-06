لبنان

في النبطية والضنية.. الازدحامُ يطوّق محطات المحروقات

Lebanon 24
06-03-2022 | 07:35
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تشهد محطات المحروقات في النبطية والضنية، ازدحاماً بسبب اقبال المواطنين بشكل كبير على تعبئة خزانات سياراتهم بمادة البنزين أو المازوت.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإنّ بعض المحطات أقفلت أبوابها ورفعت خراطيمها. 
 
وفي حاصبيا، جالت دورية من أمن الدولة - مكتب حاصبيا مرجعيون، على محطات البنزين في مختلف بلدات قضاء مرجعيون، بعدما أقفل عدد من هذه المحطات منذ يوم امس. 

 
ودهمت الدورية محطات المحروقات في القضاء منعا لاحتكار مادة البنزين، وطالبت أصحابها بفتح الخراطيم وبيع البنزين للمواطنين بعد التأكد من مخزونها.

 
 
 
 
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