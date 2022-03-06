ردّ ناري من "الوطني الحر" على جعجع: "مشلكتو نفسيّة"!

قال القيادي في "التيّار الوطني الحر"، وزير المهجرين السابق غسان عطالله لـ"لبنان24" إن "لدى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مشكلة نفسية ضدّ أي انسانٍ في مجتمعه"، معتبراً أنّ "الأخير يريدُ أن يقاتل الجميع وتاريخه مشهودٌ له بدمويّته".

كلام لجعجع عن النائب جبران باسيل، إذ قال إن الأخير يجب أن يسقط في الانتخابات النيابية وتحديداً في البترون. كلامُ عطالله جاء في إطار الرّد على، إذ قال إن الأخير يجب أن يسقط في الانتخابات النيابية وتحديداً في البترون.

ووصف عطالله جعجع بـ"الانعزالي والذي لا يحب منافسة غيره بشكل شريف"، وأردف: "أي إنسان وطني لا يقبله جعجع الذي ينفذ منذ زمن مشايع خارجيّة".

وأردف: "مشكلة جعجع أنه يريدُ أن يحارب الجميع.. هذا ما حصل سابقاً مع تيار المردة وحزب الوطنيين الأحرار، واليوم مع التيار الوطني الحر".

وتابع: "جعجع يطلق الاتهامات الباطلة لأنه لم يستطع تقديم أي شيء سوى الكلام، في حين أن باسيل كان يطرح ويقدم المشاريع التي تبني دولة المؤسسات". وسأل: "فليتفضل جعجع وليقدم لنا ما طرحه وما أعطاه للدولة اللبنانية.. فليقل لنا ماذا قدم للشعب اللبناني غير الدماء والقتل والتهجير".

ورأى عطالله أن المشروع الخارجي الذي يعمل جعجع عليه عنوانه القضاء على باسيل وما يمثله الأخير من مدرسة ونهج، وختم: "مثلما توكل جعجع بتهجير المسيحيين في قرى شرق صيدا والشوف وعاليه، فهو اليوم موكل بالقضاء على نهج التيار الوطني الحر".