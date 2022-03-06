لبنان

جعجع ومحور الممانعة... ما بين الأقوال والافعال

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-03-2022 | 08:00
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بدا لافتا كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي طال كلا من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، والذي عبره حدد جعجع علاقة كل طرف منهما بمحور الممناعة.

وفي السياق رأت أوساط متابعة للعملية الانتخابية في دائرة الشمال الثالثة ان "كلام جعجع يأتي في السياق الانتخابي الصرف ولا علاقة له بالتموضوعات الوطنية العامة، اذ ان جعجع انتخب وساهم بطريقة متقدمة جدا في وصول ميشال عون الى سدة الرئاسة وهو على دراية تامة ان الأخير مرشح وحيد وثابت لحزب الله ومحور الممانعة الممتد ما بين ايران وسوريا".

وأضافت الاوساط متساءلة " ما بين الكلام والممارسة مسافة واسعة في حديث جعجع".

لبنان

خاص

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