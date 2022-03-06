إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 بأن لديه 13 حالة حرجة ولا وفيات.وجاء في التقرير:- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 104 فحص.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 28.- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4.- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1635 حالة شفاء.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 13.- حالات وفاة: 0وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.