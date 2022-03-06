اللقاء الوطني في الإقليم: لتحرك استثنائي يواجه الأزمات

دعا "اللقاء الوطني في إقليم الخروب"، المسؤولين الى "تحرك استثنائي لمواجهة الأزمات الصحية والاجتماعية والغذائية التي تزداد ضغطا على المواطن، ولا سيما تلك التي تتعلق بالدواء والمحروقات وفلتان الأسعار".ودعا بعد اجتماع برئاسة سمير منصور المسؤولين الى "التنسيق في ما بينهم وخصوصا في السياسة الخارجية، إذ تعدد المواقف من تطورات الحرب الروسية شكل مهزلة حقيقية".ونوه ب "الجهود التي يبذلها مواطنون لبنانيون مقيمون في بولونيا ورومانيا ودول جوار أوكرانيا، لمساعدة الطلاب اللبنانيين والمقيمين في أوكرانيا، وغطت عجز الدولة لمساعدة مواطنيها".وشدد على أن "الودائع المصادرة في المصارف تبقى هي الأساس لأي حل جذري لمواجهة الانهيارت الداخلية المتتالية، وأن الإفراج عن الودائع يحرِّك الاقتصاد الوطني تلقائيا".