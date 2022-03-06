جريح بإطلاق نار خلال اقتحام منزله في طرابلس

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية اقتحموا منزل المدعو ع.ز في محلة النجمة في طرابلس، وأطلقوا عليه النار من مسدسات حربية وأصابوه بقدميه، ثم فروا الى جهه مجهولة.



وقد نقل المصاب الى المستشفى الاسلامي من قبل فرق الصليب الاحمر، فيما لم تعرف اسباب اطلاق النار.