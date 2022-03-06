بوشكيان: دعم وتفعيل الصناعة أمر ضروري لتخطي الأزمة الراهنة

غرد وزير الصناعة جورج بوشكيان عبر "تويتر": "نرحب بزيارة وزير الصناعة العراقي لبحث التعاون بين البلدين لما فيه من فائدة لبلدنا. دعم وتفعيل الصناعة أمر ضروري لتخطي الأزمة الراهنة".

