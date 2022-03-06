جريمة مروعة تهز المنصورية... قتلوه بآلة حادة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على المدعو "ه.ف" من مواليد 1970 مقتولاً داخل الفيلا التابعة له في محلة المنصورية.



وتجدر الإشارة إلى ان القتيل تعرض للطعن في عنقه وخاصرته بآلة حادة.

يذكر ان شقيق المغدور وجد مقتولا في الطريقة عينها في العام 2018.