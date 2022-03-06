اشكال واطلاق للرصاص في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في محلة الزاهرية في طرابلس، تخلله اطلاق رصاص من مسدس حربي في الهواء الطلق دون تسجيل اصابات.



وفرّ متسببو الاشكال الى جهه مجهولة.