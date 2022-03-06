لبنان

اشكال واطلاق للرصاص في طرابلس

Lebanon 24
06-03-2022 | 09:52
A-
A+
Doc-P-927333-637821825708776876.jpg
Doc-P-927333-637821825708776876.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال  في محلة الزاهرية في طرابلس، تخلله اطلاق رصاص من مسدس حربي في الهواء الطلق  دون تسجيل اصابات.

وفرّ متسببو الاشكال الى جهه مجهولة.
مواضيع ذات صلة
اشكال وجريح في طرابلس
lebanon 24
06/03/2022 20:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس... اشكال تحوّل الى اطلاق للنار
lebanon 24
06/03/2022 20:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق عام الضنية - طرابلس على مفرق علما بالحجارة من قبل بعض الشبان ما أدى إلى بعض الاشكالات وزحمة سير في المحلة
lebanon 24
06/03/2022 20:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس... تجدد اشكال واطلاق للنار
lebanon 24
06/03/2022 20:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24

اشكال

طرابلس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2022-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2022-03-06
13:37 | 2022-03-06
13:07 | 2022-03-06
12:31 | 2022-03-06
12:23 | 2022-03-06
12:21 | 2022-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website