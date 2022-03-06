لبنان

بيانٌ جديد من السفارة الروسية في لبنان.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
06-03-2022 | 11:07
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أعربت السفارة الروسية في لبنان عن إمتنانها للمواطنين الرّوس واللبنانيين من الجالية والخريجين والأصدقاء الذين دعموا روسيا خلال هذا الوقت العصيب.

وكشفت أنه في لبنان "يتصل بنا يومياً الكثير من قادة القوى السياسية المحلية الوازنة للتعبير عن تضامنهم مع مواقف وتصرفات روسيا".

وختم البيان: "بغض النظر عن الموقف الرسمي لبيروت، فإنّنا نرى أنّهم إجمالا يدركون حقيقة الأمور ويشاطروننا توقنا الى تحصيل الحق المشروع لأي دولة في ضمان الأمن القومي".
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