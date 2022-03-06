لبنان

"زامبو"... تقليد سنوي تحافط عليه مدينة الميناء (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-03-2022 | 11:26
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ينظم المسيحيون الارثوذوكس في لبنان الشمالي وتحديداً في مدينة الميناء في طرابلس مهرجاناً يطلق عليه تسمية الـ"زامبو"، وذلك في الاحد الاخير الذي يسبق بداية الصوم الكبير، أي آخر أيام "المرفع" عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي.

والـ" زامبو" تقليد سنوي اعتاد أبناء مدينة الميناء على احيائه منذ أكثر من 100 سنة.

في هذا الاطار يقول الناشط ماريو عساف لـ"لبنان24" ان المهرجان انطلق في المدينة مع عودة أحد مهاجريها من البرازيل الذي حمل معهه طقوس المهرجان بتفاصيلها المختلفة.

وفي فترة الوجود الفرنسي والسنغالي خلال الحرب العالمية الثانية في الميناء، تعزز حضور المهرجان اذ تحوّل الى تظاهرة شعبية وثقافية".

ووفقا للمعلومات، ينطلق المهرجان يوم الاحد مباشرة بعد نهاية القداس الالهي، اذ يعمد الشبان الى تلوين اجسامهم باللون الأسود والوان اخرى، كما يلجأون الى وضع "الريش" على رؤوسهم وأيديهم ويجلون في الشوارع معلنين رغبتهم بالخروج من العبودية والوصول الى الحرية في تعبير رمزي لمسيرة الصوم الذي يهدف الى تحرير المؤمنين من شهواتهم وخطيئتهم.

وبعد التجوّل في شوارع المدينة، يقوم الشبان برمي انفسهم في البحر لازالة الطلاء عن اجسامهم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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