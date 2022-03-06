وزير الصناعة العراقي وصل الى بيروت: حريصون على وجود تبادل تجاري بين البلدين





ومن المقرر ان يقابل الوزير العراقي خلال وجوده في لبنان، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويبحث معهم في أطر التعاون بين البلدين.



وكان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت وزير الصناعة جورج بوشكيان، المدير العام داني جدعون، سفير العراق حيدر شياع البراك، سفير لبنان في العراق علي الحبحاب ورئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس توفيق دبوسي.



وتحدث الخباز في المطار، فأعرب عن سروره "لكوني في بلدي الثاني لبنان وفي بيروت بشكل خاص".



وقال ردا على سؤال: "ان موضوع الحنطة والطحين هو موضوع عالمي حاليا، وهنالك ازمة قد تمر على دول كثيرة، حتى العراق، لكن هذه الأزمة تتفاوت بين دولة وأخرى، وانا أعتقد ان الأمن الغذائي في المنطقة وخاصة في المنطقة العربية، هو موضوع مهم، ونتمنى ان نتكامل في ما بيننا للوصول الى الأمن الغذائي السليم لكل الدول العربية".



أضاف: "ان موضوع التكامل الصناعي او التعاون في المجال الصناعي هو تعاون مفتوح، اذ ان هنالك توجيه من دولة رئيس الوزراء لفتح آفاق التعاون ومساعدة الأشقاء اللبنانيين في الكثير من المجالات، وايضا الاستفادة من الجانب اللبناني في بعض المجالات التي يمتلك هو الخبرة والقدرة على العمل فيها، ونحن سبق ووقعنا بروتوكول تعاون مشترك بالمجال الصناعي يحتوي على الكثير من الفقرات، ودخل هذا الموضوع حيز التنفيذ بمباركة رئيس الوزراء، ونحن اليوم هنا لمناقشة واستكمال بعض الفقرات كي نمضي الى الأمام في هذا المجال".



سئل: هل تشجعون اقامة مناطق صناعية حرة بين لبنان والعراق لزيادة الصادرات بين البلدين؟ وصل الى بيروت بعد ظهر اليوم، وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، آتيا من بغداد مع وفد مرافق، في زيارة تستمر لثلاثة أيام، تلبية لدعوة من وزير الصناعة جورج بوشكيان، وذلك في اطار توطيد العلاقات الصناعية الثنائية بين البلدين.ومن المقرر ان يقابل الوزير العراقي خلال وجوده في لبنان، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويبحث معهم في أطر التعاون بين البلدين.وكان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت وزير الصناعة جورج بوشكيان، المدير العام داني جدعون، سفير العراق حيدر شياع البراك، سفير لبنان في العراق علي الحبحاب ورئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس توفيق دبوسي.وتحدث الخباز في المطار، فأعرب عن سروره "لكوني في بلدي الثاني لبنان وفي بيروت بشكل خاص".وقال ردا على سؤال: "ان موضوع الحنطة والطحين هو موضوع عالمي حاليا، وهنالك ازمة قد تمر على دول كثيرة، حتى العراق، لكن هذه الأزمة تتفاوت بين دولة وأخرى، وانا أعتقد ان الأمن الغذائي في المنطقة وخاصة في المنطقة العربية، هو موضوع مهم، ونتمنى ان نتكامل في ما بيننا للوصول الى الأمن الغذائي السليم لكل الدول العربية".أضاف: "ان موضوع التكامل الصناعي او التعاون في المجال الصناعي هو تعاون مفتوح، اذ ان هنالك توجيه من دولة رئيس الوزراء لفتح آفاق التعاون ومساعدة الأشقاء اللبنانيين في الكثير من المجالات، وايضا الاستفادة من الجانب اللبناني في بعض المجالات التي يمتلك هو الخبرة والقدرة على العمل فيها، ونحن سبق ووقعنا بروتوكول تعاون مشترك بالمجال الصناعي يحتوي على الكثير من الفقرات، ودخل هذا الموضوع حيز التنفيذ بمباركة رئيس الوزراء، ونحن اليوم هنا لمناقشة واستكمال بعض الفقرات كي نمضي الى الأمام في هذا المجال".

أجاب: "أكيد، نحن من اكثر الناس حرصا على ان يكون هناك نوع من التبادل التجاري بين البلدين، وليس لبلد على بلد، وانما هنالك نوع من العلاقات المشتركة، والتسهيلات بين الدول، حيث بدأنا العمل في منطقة مشتركة واليوم نحن ببداية انشائها واستكمال الإجراءات الخاصة بها، ونأمل ان يكون هناك نوع من المناطق الحرة ونتمنى ان تكون هناك ايضا علاقة مشتركة كمدن صناعية".



وتابع: "سبق ان تحدثنا مع معالي الوزير كي نستطيع ان نبدأ بعملية تصنيع مشترك قد يكون جزء منه في لبنان ويتم استكماله في العراق او العكس، والهدف من هذا الموضوع هو نوع من نقل الخبرات التكنولوجية والتطوير والتحسين وايضا الدخول كأطراف منافسة للسوق في المنطقة كي تكون صناعة تليق بالبلدين. وكل المجال الصناعي هو مفتوح، لا سيما في مجال الأدوية والصناعات الغذائية والمجال الكيميائي والمسوحات الجيولوجية وغيرها، وايضا في مجال بناء واقامة مدن صناعية بين البلدين او في أحد البلدين، يمكن ان يشارك فيها رجال أعمال وصناعيون".



من جهته رحب بوشكيان بنظيره العراقي، وثمن "اللفتة العراقية للدولة اللبنانية وإصرارها على التكامل مع الدولة اللبنانية ومساعدتها دائما، وكما تعلمون ان العراق كان دوما من الداعمين للبنان في تزويده بالطحين، ومن هنا أود التأكيد انه اذا كان لدى لبنان فائض بالطحين سوف نعطي الدولة العراقية، والأمر نفسه بالنسبة للعراق وليس لدينا ادنى شك بالنسبة بهذا الأمر".



أضاف بوشكيان: "اما بالنسبة الى المناطق الاقتصادية، كنا قد لفتنا خلال زيارتنا الى العراق الى هذا الأمر، اذ كانت طرابلس تعتبر مرفأ العراق، ونأمل ان نستطيع التركيز اكثر على المنطقة الاقتصادية المشتركة المنوي إقامتها بين لبنان والعراق، وذلك في اطار مشروع متكامل بين بلدينا في قطاعات عدة".