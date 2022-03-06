لبنان

تحرّك للجيش في بلدتين بالبقاع.. ماذا جرى؟

Lebanon 24
06-03-2022 | 12:31
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نفذت قوة من الجيش عمليات دهم في بلدتي بريتال والحلانية، وتمكنت من توقيف "م. أ." والفلسطيني "م. ع." وثالث سوري الجنسية، في حقهم مذكرات عدة، منها سرقة وسلب بقوة السلاح، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 

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