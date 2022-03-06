تحرّك للجيش في بلدتين بالبقاع.. ماذا جرى؟

نفذت قوة من الجيش عمليات دهم في بلدتي بريتال والحلانية، وتمكنت من توقيف "م. أ." والفلسطيني "م. ع." وثالث سوري الجنسية، في حقهم مذكرات عدة، منها سرقة وسلب بقوة السلاح، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".