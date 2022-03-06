لبنان

سعر خدمات الإنترنت على هواتف اللبنانيين.. ما الجديد بشأنه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-03-2022 | 12:39
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مع تحويل شركتي الإتصالات "ألفا" و"تاتش" لرصيد الخطوط من الدولار إلى الليرة اللبنانيّة، تركّزت الأنظار على تسعيرة خدمات الإنترنت الشهريّة، إذ برز حديثٌ عن إمكانية رفع سعرها قريباً. 
في السياق، تقول مصادر ناشطة في قطاع بيع بطاقات التشريج لـ"لبنان24" إنّ "شركتي الخليوي لم ترفعا حتى الآن تكلفة الخدمات، أي أن قيمتها ما زالت على حالها".
وأضافت: "شركتا الاتصالات تُرسلان رسائل إلى زبائنهما بشأن خدمات الانترنت، وقد أظهرت أنه سيتم احتساب قيمتها السابقة ولكن بالليرة اللبنانية وتحديداً وفق سعر الـ1515 ليرة". 
ولفتت إلى أنّ هناك بعض التجار الذين بادروا إلى رفع سعر الدولارات التي يتم بيعها للخطوط، وذلك من أجل زيادة الأرباح وتفادي الخسائر.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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