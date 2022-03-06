كم بلغ عداد كورونا في لبنان اليوم؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1078249، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة".