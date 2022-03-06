وزير الاقتصاد: الاحتكار ممنوع

أكّد وزير الاقتصاد أمين سلام أن "الاحتكار ممنوع والمحاسبة ستكون قائمة لكل من يبادر إلى ذلك".

وخلال جولة على محطات المحروقات، قال سلام: "هدفنا بقاء محطات الوقود مفتوحة ولا مبرر لإقفالها".