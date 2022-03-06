لبنان

وزير الاقتصاد: الاحتكار ممنوع

Lebanon 24
06-03-2022 | 13:50
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أكّد وزير الاقتصاد أمين سلام أن "الاحتكار ممنوع والمحاسبة ستكون قائمة لكل من يبادر إلى ذلك".
وخلال جولة على محطات المحروقات، قال سلام: "هدفنا بقاء محطات الوقود مفتوحة ولا مبرر لإقفالها". 
 
 
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