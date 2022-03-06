لبنان

بالتفاصيل.. هذا موعد انتهاء أزمة طوابير البنزين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-03-2022 | 13:59
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قالت مصادر في المديرية العامّة للنفط لـ"لبنان24" إنّه "حتى الآن لم يتخذ القرار حول إمكانية إصدار جدولٍ جديد للمحروقات صباح غدٍ الإثنين"، موضحة أن "الاتصالات مستمرّة للوصول إلى حلّ يؤدي إلى انهاء ظاهرة الطوابير، والترجيحات تشير إلى أنه لا جدول غداً". 
 
بدورها، قالت مصادر ناشطة في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّ "المطالبة اليوم هي لإصدار جدول بأسرع وقت ممكن لأن ذلك سيساهم في إراحة السوق، وبالتالي ستتوفر المحروقات بشكل عادي وتباعاً في المحطات".
 
وختمت: "الجدول الجديد هو مفتاح الحل الأولّي، وفي حال لم يصدر يوم غد الإثنين، فإنه قد يصدر الثلاثاء خصوصاً بعدما ستتبلغ وزارة الطاقة بسعر دولار صيرفة من مصرف لبنان".
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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