لبنان

إشكالٌ بين مواطنين أمام محطّة محروقات في طرابلس

Lebanon 24
06-03-2022 | 14:27
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وقع اشكال تطور الى تضارب بين عمال احدى محطات الوقود واحد الاشخاص في مدينة الميناء - طرابلس، بالقرب من مستديرة البيستاشيو.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإن الاشكال حصل على خلفية تعبئة الوقود.

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