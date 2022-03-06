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لبنان
إشكالٌ بين مواطنين أمام محطّة محروقات في طرابلس
Lebanon 24
06-03-2022
|
14:27
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وقع اشكال تطور الى تضارب بين عمال احدى محطات الوقود واحد الاشخاص في مدينة الميناء - طرابلس، بالقرب من مستديرة البيستاشيو.
ووفقاً لمندوبة
"لبنان24"
في الشمال، فإن الاشكال حصل على خلفية تعبئة الوقود.
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