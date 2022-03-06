إشكالٌ بين مواطنين أمام محطّة محروقات في طرابلس

وقع اشكال تطور الى تضارب بين عمال احدى محطات الوقود واحد الاشخاص في مدينة الميناء - طرابلس، بالقرب من مستديرة البيستاشيو.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإن الاشكال حصل على خلفية تعبئة الوقود.



