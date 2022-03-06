عناصر أمنية تُطلق النار في طرابلس.. ما السبب؟

شهدت منطقة المنكوبين - طرابلس إشكالاً على خلفية بناء غير شرعي.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ عناصر من قوى الأمن الداخلي أطلقت النار في الهواء بسبب الإشكال، وقد جرى فتح تحقيق بالأمر.