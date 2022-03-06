لبنان

عناصر أمنية تُطلق النار في طرابلس.. ما السبب؟

Lebanon 24
06-03-2022 | 14:56
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شهدت منطقة المنكوبين - طرابلس إشكالاً على خلفية بناء غير شرعي. 
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ عناصر من قوى الأمن الداخلي أطلقت النار في الهواء بسبب الإشكال، وقد جرى فتح تحقيق بالأمر. 
 
 
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