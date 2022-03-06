"أمل" وحلفاؤها يحققون فوزاً كبيراً في انتخابات مهندسي بيروت

أصدر مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي في حركة أمل بياناً في خصوص نتائج انتخابات نقابة المهندسين في بيروت، تضمن التالي:"على عادتهم في كل عام يجدد المهندسون شباب ديمقراطيتهم ويقولون كلمتهم بكل جرأة ووعي ومسؤولية.اليوم سمع لبنان واللبنانيون صوت المهندسين الاصيل. وفي هذه المناسبة يتوجة المكتب بالتحية لكل المهندسين على مشاركتهم في هذا العرس الوطني الديمقراطي، كما يتوجه المكتب بالشكر لكل الزميلات والزملاء الذين دعموا خيارات حركة أمل النقابية والمهنية لعضوية هيئة المندوبين ومجلس النقابة الامر الذي أدى إلى فوز اللائحة المدعومة من الحركة وحلفائها بكامل المقاعد، وفوز مرشحي الحركة في فروع فرع الميكانيك المتعهدين وهيئة المندوبين.ان مكتب النقابات والمهن الحرة في حركة امل اذ يعاهد جميع الزميلات الزملاء على الاستمرار بالعمل الجاد لتحصين المهنة وصون حقوق المهندسين وحماية النقابة فانه من جديد يمد يد التعاون لجميع القوى والتجمعات الهندسية لمصلحة المهندسين والمؤسسة".