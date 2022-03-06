لبنان

إلى المواطنين.. رسالة من وزير الاتصالات عن "دولارات الهاتف"

Lebanon 24
06-03-2022 | 15:27
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لفت وزير الاتصالات جوني قرم الى انه ومنذ توليه الوزارة قال أنه لا حاجة لتخزين الدولارات في الهواتف ولكن الاحتكار خلق السوق السوداء، مشيراً الى ان أكثر من 200 شخص لديهم بطاقات بـ 330 مليون دولار ويراهنون على زيادة الاسعار في المستقبل.
وقال في حديث عبر "الجديد": "حريص أن تكون تعرفة الاتصالات في النهاية مناسبة للمواطن وهذه من واجباتي وليس "تربيح جميلة" وهدفنا الحفاظ على المدة الزمنية والقيمة التي دفعها المواطن، الا أن المشكلة أنه لا يوجد ثقة بين المواطن والدولة ووضعه صعب ويغرق ولكن الأهم أن لا نغرق معه كقطاع".
وتابع: "نختلف عن ملف الكهرباء ونحن مجبرين تأمين خدمة الاتصالات واذا لم يتمر رفع التعرفة فان مصير القطاع سيكون مشابهاً الى مصير وزارة الطاقة"، مشيراً الى ان اجتماعات عدة عقدت وتم درس الموضوع من كافة جوانبه، وهدفنا الأساسي ليس تحقيق ارباح انما تأمين استمرارية القطاع.
وردا على سؤال حول موضوع تطبيقات الدولار، قال: سأعيد طرح ملف وقف تطبيقات أسعار صرف الدولار لمناقشته واذا كان لوزارة الاتصالات دور ستقوم به.
 
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