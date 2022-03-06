أبو الحسن: "اللقاء الديمقراطي" يشكل رأس حربة لإنجاز الإنتخابات

غرّد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تقرير الجديد حول الميغاسنتر مهم لكن غير صحيح ما أثاره البعض بأن كل القوى السياسية مع تأجيل الإنتخابات. للتذكير بأن اللقاء الديمقراطي يشكل رأس حربة لإنجاز الإنتخابات وإحترام خيارات الناس مهما تكن. بالمناسبة نحيي المواقف المسؤولة للوزير بسام مولوي والوزير عباس الحلبي".