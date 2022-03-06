يخشى قطب معارض أن يؤدي تأجيل الإنتخابات النيابية والتمديد للمجلس الحالي إلى تأجيل الإنتخابات الرئاسية والتمديد للرئيس ميشال عون نفس فترة التمديد للمجلس النيابي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".