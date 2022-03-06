لبنان

خشية

Lebanon 24
06-03-2022 | 17:01
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يخشى قطب معارض أن يؤدي تأجيل الإنتخابات النيابية والتمديد للمجلس الحالي إلى تأجيل الإنتخابات الرئاسية والتمديد للرئيس ميشال عون نفس فترة التمديد للمجلس النيابي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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