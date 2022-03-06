روكز لـ "الأنباء" الكويتية: "الميغاسنتر" ضرورة ملحّة ويجب ألا يكون مدخلاً لتأجيل الانتخابات

رأى النائب شامل روكز ان "الانتخابات النيابية استحقاق دستوري مقدس، لا بدّ من إنجازه في موعده المحدّد دون أي تلكؤ او تأخير، الا ان الموضوعية المجردة من أي حسابات سياسية ضيقة، تتطلب اعتماد الميغاسنتر، أولا لتسهيل العملية الانتخابية على المقترعين المقيمين بعيدا عن قراهم حيث هم مسجلون في دوائر النفوس، خصوصا في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، وثانيا لتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الديموقراطي في اختيار ممثليهم في الندوة النيابية".,لفت في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية الى ان "الميغاسنتر آلية انتخابية إصلاحية بامتياز، ومعتمدة في أكثر الدول المتقدمة حضاريا وديموقراطيا، ومن واجب السلطة بالتالي، اعتمادها انطلاقا من الوضع المادي المأساوي الذي يثقل كاهل المواطنين، ويحول دون تمكينهم من تمويل انتقالهم الى ضياعهم وقراهم لممارسة حقهم في الاقتراع"، مؤكدا ان "الوقت مازال يسمح بإنجاز هذا العمل الحضاري، فيما لو كان لدى السلطة نية صادقة لإنجازه، لكن وعلى ما يبدو، هناك من لا يريد الميغاسنتر بهدف ممارسة الرقابة على المقترعين، الا ان روكز يعود ليؤكد انه بقدر ما ان الميغاسنتر ضرورة لتشجيع الناخبين على الاقتراع، بقدر ما يجب الا يكون مدخلا لتأجيل الانتخابات النيابية".