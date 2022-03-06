مسؤول بارز ل"اللواء": الوضع المأساوي مفتوح على كل الاحتمالات

يرى مسؤول بارز ل"اللواء" بأن "الوضع المأساوي مفتوح على كل الاحتمالات والصعوبات الامنية والسياسية والاجتماعية"، مشيرا بشكل علني وواضح الى سيناريو يبدو غير مقبول ولا يمكن تقريشه شعبيا اذا صح التعبير في ظل الازمة السياسية والاقتصادية التي يعانيها لبنان منذ ٢٠١٩، ويتعلق بالتمديد للمجلس النيابي الحالي ولرئاسة الجمهورية، والمفارقة هنا ان هناك موافقة دولية مبدئية على السير بالتمديد للمجلس ورفض مطلق للتمديد للرئاسة الاولى، في ظل استمرار العرض المقدم مسبقا من المجتمع الدولي والمتعلق بقبول التمديد للمجلس الحالي لولاية كاملة شرط انتخابه قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية.وفي موضوع ترسيم الحدود، لا يُخفي المسؤول الذي يتكتّم على ذكر هويته، ويرجّح ان يكون من فريق 8 آذار، انزعاجه من يسميه "فضيحة كبرى" لجهة الإدارة المشبوهة لعملية التفاوض، والخوف من انفراط عقد التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر على خلفية السجالات الجارية بعد كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد.