"حزب الله" يعتبر صفقة الترسيم مشبوهة

أشارت مصادر سياسية عبر "اللواء" الى ان "اسباب تراجع لهجة حزب الله تجاه توجه السلطة عموما ورئاسة الجمهورية تحديدا، بخصوص الايجابية بالتعاطي مع الطرح الذي قدمه الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين في ملف ترسيم الحدود البحرية، الى التفاهم المسبق الذي جرى الاتفاق عليه بين الرئيس ميشال عون والحزب بمشاركة النائب جبران باسيل، لاستكمال المفاوضات بما يحقق مصلحة لبنان".

وأعادت المصادر التذكير بأن "هذا الملف المهم، يتم التعاطي معه، بمشاركة جميع المسؤولين والاطراف السياسيين، لكي يتحمّل الجميع المسؤولية بأي اتفاق يتم التوصل اليه، ولا تحصر المسؤولية برئيس الجمهورية وحده، او اي مسؤول آخر دون غيره".

(اللواء)