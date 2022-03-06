سفراء يسألون عن بروفة تأجيل الإنتخابات

كشفت مصادر سياسية النقاب عن اكثر من سفير اجنبي استفسر من بعض المسؤولين عن صحة ما تردد من معلومات تتعلق باحتمال تأجيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة الى مواعيد تحدد لاحقا والأسباب الكامنة وراء هذ التوقع.ونقلت المصادر عبر "اللواء" استغراب هؤلاء السفراء لتواتر اخبار تأجيل الانتخابات على هذا النحو، بعدما تبلّغوا مرارا تاكيدات واضحة من الحكومة وكبار المسؤولين, التزامهم بإجراء الانتخابات بموعدها في ١٥ ايار المقبل.وأشارت إلى ان "ارتفاع منسوب تأجيل الانتخابات يزداد يوما بعد يوم، لاسيما بعد الاصرار غير المبرر لرئيس الجمهورية ميشال عون، على انشاء "الميغاسنتر" في المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات, بعد ان انجزت كل التحضيرات، لإجراء هذا الاستحقاق من قبل وزارة الداخلية من دون وجود هذا المركز، وليس قبلها، ماطرح شكوكا مشروعة بمحاولات جدية لاعاقة وتعطيل أجراء هذا الاستحقاق في حينه، والتوجّه لتاجيله لموعد يحدد لاحقا.(اللواء)