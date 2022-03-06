لبنان

وزيرا الخارجية الجزائري والصناعة العراقي في بيروت

Lebanon 24
06-03-2022 | 22:28
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وصل الى بيروت امس وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامري على رأس وفد من الوزارة، في زيارة رسمية الى لبنان تستمر يومين، يلتقي في خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.
كما وصل الى بيروت، وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، آتيا من بغداد مع وفد مرافق، في زيارة تستمر لثلاثة أيام، تلبية لدعوة من وزير الصناعة جورج بوشكيان، وذلك في اطار توطيد العلاقات الصناعية الثنائية بين البلدين. ومن المقرر ان يقابل الوزير العراقي خلال زيارته رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة ويبحث معهم في أطر التعاون بين البلدين
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