لبنان

استعجال لاختيار مرشحي المعارضة في النبطية

Lebanon 24
06-03-2022 | 22:47
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كتبت" الاخبار": تواصل القوى والمجموعات السياسية المُعارِضة في الجنوب بذل الجهود لتذليل صعوبات تواجهها في مسعاها لتأليف لوائح موحّدة لخوض الانتخابات في دوائر الجنوب الثلاث.
وفيما يشكل البرنامج السياسي الانتخابي أبرز الموضوعات التي تنقسم حولها الآراء، فإنّ عملية الاتفاق على المرشحين تعتبر الأكثر أهمية، كون الفشل فيها سيؤدي إلى قيام أكثر من لائحة مما يشتت الأصوات.في هذا السياق، علمت «الأخبار» أنّ الاتفاق على آلية ومعايير لاختيار المرشحين في الدائرتين الأولى والثانية مؤجّل إلى ما بعد انتهاء مهلة تقديم الترشيحات في 15 آذار، للاختيار بين أسماء جدّية في ترشّحها وتقدمت به. كذلك هي الحال في قضاءي مرجعيون حاصبيا وبنت جبيل. إلا أن قضاء النبطية يشهد استعجالاً من قِبَل بعض القوى للتوصّل إلى آلية لاختيار المرشحين، قبل 15 آذار، علماً أنّ من الطبيعي ظهور أسماء جديدة، خصوصاً في ضوء الاجتماع التشاوري الموسّع الذي يعقد غداً في بلدة حبوش حول كيفية مقاربة الاستحقاق الانتخابي وتحديد الخيارات.
وعلمت «الأخبار» أن المرشحين عن المقاعد الشيعية الثلاثة في القضاء، حتى الآن هم: نعمت بدر الدين ووفيق ريحان ووسيم غندور وعلي وهبي ونزار رمال.
 
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