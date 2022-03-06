" التيار " يختار اسود ويستبعد أمل أبو زيد

كتب محمد دهشة في" نداء الوطن": تتجه الانظار الى دائرة صيدا – جزين الانتخابية أكثر الدوائر الانتخابية تعقيداً، حيث "التيار الوطني الحر" قراره بدعم ترشيح عضو تكتل «لبنان القوي» النائب زياد أسود واستبعاد النائب السابق أمل ابو زيد، حيث طلبت قيادة «التيار» من اسود تحضير أوراق الترشيح. وتقول مصادر جزينية لـ"نداء الوطن" ان "هذا الترشيح زاد الدائرة تعقيداً في التحالفات الانتخابية، اذ يعني عملياً استبعاد التحالف مع حركة "أمل" و"حزب الله"، بسبب مواقف النائب اسود من الحركة ورفضه وضع فيتو عليه، وعلى قاعدة "ما حدا بيفرض على جزين مين بترشح، وانا منّي مكسر عصا ورموز التيار ما بيتساوم عليهم"، وفق ما نقل عنه.