لبنان

" التيار " يختار اسود ويستبعد أمل أبو زيد

Lebanon 24
06-03-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-927505-637822298304484493.jpg
Doc-P-927505-637822298304484493.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب محمد دهشة في" نداء الوطن": تتجه الانظار الى دائرة صيدا – جزين الانتخابية أكثر الدوائر الانتخابية تعقيداً، حيث "التيار الوطني الحر" قراره بدعم ترشيح عضو تكتل «لبنان القوي» النائب زياد أسود واستبعاد النائب السابق أمل ابو زيد، حيث طلبت قيادة «التيار» من اسود تحضير أوراق الترشيح. وتقول مصادر جزينية لـ"نداء الوطن" ان "هذا الترشيح زاد الدائرة تعقيداً في التحالفات الانتخابية، اذ يعني عملياً استبعاد التحالف مع حركة "أمل" و"حزب الله"، بسبب مواقف النائب اسود من الحركة ورفضه وضع فيتو عليه، وعلى قاعدة "ما حدا بيفرض على جزين مين بترشح، وانا منّي مكسر عصا ورموز التيار ما بيتساوم عليهم"، وفق ما نقل عنه.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-03-07
03:45 | 2022-03-07
03:38 | 2022-03-07
03:35 | 2022-03-07
03:30 | 2022-03-07
03:30 | 2022-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website