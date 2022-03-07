"القطب" يعلن الحرب من جديد على لبنان.. استعدوا للعاصفة الثلجية "نور" اعتبارا من هذا الموعد

أفادت صفحة Weather Of Lebanon على حسابها على "فيسبوك" انه يسيطر حالياً طقس مُتقلب بين الصحو واحتمال زخات مطر محلي وخفيف على لبنان ويستمر لغاية يوم الثلاثاء، وهناك منخفض جوّي منتصف الاسبوع يستمرّ لعدة ايام وقد يتحول إلى مثلج لاحقاً.

الاثنين: طقس مُستقرّ نسبياً غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال رذاذ محلّي فيما تنخفض درجات الحرارة وتتراوح ساحلاً بين ١١ و١٨ درجة، وبين ٣ و١٢ بقاعاً وبين ٥ و١٠ درجات على الـجبال ال1000متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.

الثلاثاء: طقس مُستقر نهاراً غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال وتتساقط امطار محلية ليلاً فيما الحرارة مُستقرة وتتراوح بين ١١ و١٨ درجة ساحلاً، وبين ٣ و١٢ بقاعاً وبين ٥ و١٠ درجات على جبال الـ1000متر، أما الرياح فجنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.

الأربعاء: طقس غير مستقرّ مع تشكّل منخفض جوّي يجلب معه الأمطار الغزيرة أحياناً على أجزاء من البلاد وتساقط للثلوج على الجبال وانخفاض تدريجي بالحرارة لعدّة أيام. يتوقع ان نشهد نزولا قطبي بالتزامن مع المنخفض المحمّل رطوبة

خميس وجمعة وسبت: انخفاض الحرارة وطقس ممطر ومثلج على المرتفعات المتوسطة و قد يمتدّ التساقط الثلجي الى 850م او أقلّ .

من جهتها، أشارت صفحة " الأرصاد الجوية في لبنان" على حسابها على فيسبوك ان لبنان على موعد مع العاصفة الثلجية "نور" وسوف تكون قوية ومن الطراز الثقيل والثلوج ستلامس المرتفعات المتدنية مع موجة صقيع قوية بعد العاصفة. وستبدأ العاصفة الثلجية "نور" يوم الجمعة ١١ آذار وتستمر لعدة أيام.