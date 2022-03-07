ميقاتي: الميغاسنتر طرح اصلاحي واولويتنا إجراء الانتخابات في موعدها

يقارب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملف تطبيق مراكز الاقتراع المجمّعة في العاصمة والمدن الكبرى المعروف بالميغاسنتر، من اولوية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر قانونا، وعدم الافساح في المجال امام اي تأجيل لها، اضافة الى تحصين الانتخابات بكل الخطوات الاصلاحية التي تسهل تحرك الناخبين وتؤمن شفافية الانتخابات ونزاهتها.

ومن هذا المنطلق ينظر رئيس الحكومة الى ملف " الميغاسنتر" باعتبارها خطوة اصلاحية اساسية، وقد وافق على اعادة بحثها من جديد، رغم ان تقرير وزير الداخلية بسام مولوي كان واضحا في تفنيد الاسباب التي تحول دون التمكن من تطبيق هذه الخطوة في الانتخابات الراهنة.

لكن رئيس الحكومة يسأل في الوقت ذاته عن اسباب عدم انجاز الخطوات التنفيذية والقانونية الخاصة بهذا الطرح طوال الفترة الماضية التي تلت اقرار قانون الانتخاب في مجلس النواب واجراء الانتخابات الماضية .

وبحسب ما يقول رئيس الحكومة لسائليه فان الحكومة ملزمة دستوريا وقانونيا باجراء الانتخابات في موعدها، وهي في صدد استكمال كل الخطوات الملزمة في هذا الاطار ، وأي امر آخر يبقى من مسؤولية المجلس النيابي، وهو السلطة التشريعية المناط بها ترجمة ما يقرره النواب والكتل من اقتراحات.

وكان رئيس الحكومة تابع منذ يوم الجمعة الفائت مع اعضاء اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء كافة الاقتراحات الخاصة بالميغاسنتر. وستعقد اللجنة اجتماعات اليوم وغدا لدرس هذه الاقتراحات ورفع تقريرها الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الخميس المقبل الساعة الثالثة بعد الظهر في القصر الجمهوري.