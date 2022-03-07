لجنة دراسة اقتراح هوكشتاين تباشر اجتماعاتها اليوم وميقاتي يلتقي الهيئة الناظمة لقطاع النفط

تباشر اليوم لجنة تقنية، قانونية وفنية تم الاتفاق على تشكيلها بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي دراسة العرض المقدم من الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين، عبر رسالة نقلتها السفيرة الاميركية دوروثي شيا .

اللجنة التي ستجتمع بعيدا من الاعلام ستضم ممثلين عن جميع المعنيين بهذا الملف وستدرس الجوانب القانونية والتقنية والفنية كافة، تمهيدا لوضع تقرير مفصل بكل الاقتراحات.

ووفق المعلومات الاولية فان الاقتراح الاميركي الجديد قوبل بتحفظات سيتم تفنيدها تمهيدا لمناقشتها انطلاقا من المصلحة اللبنانية وحق لبنان في ثرواته الطبيعية.

وفي سياق متصل من المقرر ان يجتمع رئيس الحكومة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم مع وزير الطاقة وليد فياض والهيئة الناظمة لقطاع النفط .