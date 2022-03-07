لبنان

ابو شقرا: الله يعين اللبناني

Lebanon 24
07-03-2022 | 01:06
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اعتبر نقيب موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا ان العالم يعيش اليوم في ظل ما يشبه الحرب العالمية الثالثة، وبالتالي فان أزمة المحروقات ليست مشكلة في لبنان فقط، داعياً الى وضع خطة مدروسة لعملية الاستيراد لعدم الوقوع في المحظور نتيجة عدم وجود احتياط نفطي يكفي.
وقال ابو شقرا في حديث لصوت كل لبنان: "الله يعين المواطن" وما يهمنا أن يكون هناك تسوية للأمور لناحية الأسعار.
 
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