لبنان

هل ستستمر الطوابير أمام محطات المحروقات؟

Lebanon 24
07-03-2022 | 01:22
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قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـmtv إن "الطوابير ستزداد اليوم ولا سقف لسعر صفيحة البنزين والأمر مرتبط بسعر صرف الدولار وسعر برميل النفط العالمي"، مضيفاً "أننا في حالة حرب وفي وضع استثنائي ولا أحد يعلم إلى أين ممكن أن تصل الأمور ".
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