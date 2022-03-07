لبنان

"حزب الشعب الاوروبي" في بيروت اليوم: لقاءات مع الرؤساء وملف اوكرانيا بند اول

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-03-2022 | 01:32
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يباشر وفد اوروبي من «حزب الشعب الأوروبي» يزور لبنان راهنا، لقاءاته باجتماع يعقده عند الساعة العاشرة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبير، على ان تكون له لقاءات اخرى مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب واعضاء من اللجان النيابية وممثلين عن  عدد من الاحزاب.

الوفد الاوروبي الذي يضم ٢٦ نائبا وشخصية يرأسه النائب الفرنسي في المجلس الأوروبي فرانك بروست ويضم نوابا عن كل من بلجيكا، سلوفاكيا، صربيا، كرواتيا، ايطاليا، لاتفيا، بلاروسيا، المانيا، اليونان وقبرص. كما يضم الوفد مجموعة من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لمؤسسات الدراسات الاستراتيجية والإنمائية الاوروبية الكبرى العاملة على الساحة الاوروبية ومنطقة الشرق الأوسط.

ووفق المعلومات فان الوفد سيبحث العلاقات اللبنانية- الاوروبية وسبل التعاون الثنائي.

كما سيتطرق الوفد الى الاحداث في اوكرانيا وسيشكر المسؤولين على الموقف اللبناني منها .

المصدر: لبنان 24

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