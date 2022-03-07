أصحاب المولدات للمشتركين: استعدوا للتقنين القاسي

فوجئ العديد من المواطنين برسائل نصية وصلتهم من أصحاب المولدات تلفتهم الى رفع ساعات تقنين المولد الكهربائي، نظراً لعدم توفر مادة المازوت في الاسواق، وارتفاع أسعارها .

وفي اتصال مع عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أكد لـ"لبنان 24" أن أزمة المازوت، والذي ارتفع سعره عالمياً، مختلفة عن أزمة البنزين، الذي لا وجود لها أصلاً، مشيراً الى ان هذا الاسبوع سيكون حاسماً في هذا الاطار، لناحية الاستيراد من جديد واعادة تسليم المادة من قبل المنشآت النفطية، واعداً بحلحلة اعتباراً من يوم الاربعاء المقبل.