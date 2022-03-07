عصابة نصب واحتيال وسرقة وسلب بقوة السلاح بقبضة الجيش (صور)

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل عدة في بلدات الدلهمية - الحلانية - حارة الفيكاني - بريتال - رياق وأوقفت كلا من المواطنين (م.إ) و(م. ع) والسوريين (خ .م) و(ح.ه) والفلسطيني (خ.ح)، وهؤلاء يشكلون عصابة نصب واحتيال وسرقة وسلب بقوة السلاح وترويج عملات مزورة، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر بالاضافة إلى عدد من السيارات المسروقة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.