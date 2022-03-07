جنبلاط يغرّد عن سد بسري.. هذا ما قاله

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنيلاط عبر تويتر وكتب: يبدو ان سد بسري عاد وان سلعاته باقية وان اصلاح قطاع الكهرباء ممنوع وعرض الاردن اختفى واستقلال القضاء تبخر وتحقيق المرفأ معطل وخطة صندوق النقد بالمقلوب والترسيم مزاجي .وفوق كل هذا يريدون سرقة مفوض الحكومة لدى الاعمار لعقد صفقاتهم بكل حرية.

يبدو ان سد بسري عاد وان سلعاته باقية وان اصلاح قطاع الكهرباء ممنوع وعرض الاردن اختفى واستقلال القضاء تبخر وتحقيق المرفأ معطل وخطة صندوق النقد بالمقلوب والترسيم مزاجي .وفوق كل هذا يريدون سرقة مفوض الحكومة لدى الاعمار لعقد صفقاتهم بكل حرية #لبنان pic.twitter.com/RlgJfEMwbD — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 7, 2022