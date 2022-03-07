لبنان

تقنين القمح انطلق.. وهذا ما قاله وزير الصناعة

Lebanon 24
07-03-2022 | 02:07
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أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان في حديث الى صوت كل لبنان، ان الحكومة لم تتأخر في بحث سبل مواجهة ارتدادات الأزمة العالمية على الامن الغذائي في لبنان وقد بدأ اتخاذ الإجراءات الوقائية في خلية العمل منذ عشرة أيام على الأقل، لافتا الى ان المصرف المركزي فتح اعتمادات لاستيراد القمح الا ان المخزون الموجود يكفي لشهر ونصف الشهر وهناك اربع بواخر ستصل تباعا لكن العمل جار على وضع خطة استراتيجية للدخول في فترة تقنين وأولوية توزيع القمح لإنتاج الخبز. 
واشار بوشكيان الى ان التواصل قائم مع استراليا وأميركا وكندا التي ستورّد باخرة قمح للبنان، معلنا ان الحكومة بصدد منع تصدير المواد التي تُستخدم في صناعات الزيت النباتي بشكل كلي، فيما العمل جار على تأمين مخزون من الحبوب التي يعاد تصنيعها في لبنان لتصديره يكفي لثلاثة أشهر الى الأمام.
 
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