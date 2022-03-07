"البعث" يعلن أسماء مرشحيه في عكار

أعلن الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي، مرشحي الحزب في عكار وهما: عضو اللجنة المركزية المحامي احمد خضر عثمان وعضو القيادة القطرية رئيس مكتب التنظيم عمار أحمد، وذلك خلال افتتاح مكتب "فرقة الشهيد مناع قطايا" في وادي خالد، في حضور ممثلين عن الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية وفاعليات اجتماعية وتربوية.